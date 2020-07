Piimandusmuuseumis käivad remonditööd

Piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar rääkis, et nende majas Imaveres on käsil väiksemat sorti uuenduskuur. Tehakse pisut elektritöid ning koroonaajal saadi valmis ka kontoriremont, et töötajatel ikka särtsu jaguks. Lisaks tehakse korda maja ees olev estakaad nii, nagu ta meierei ajal oli.