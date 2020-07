Homsest saavad ettevõtted küsida toetust tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks

„Selleks, et kõik ettevõtted saaksid kvaliteetselt ja läbimõeldult oma projekte ette valmistada, avasime E-toetuse keskkonna taotluste sisestamise võimaluse juba 1. juunil. Nüüd on homsest kõikidel huvilistel võrdne võimalus neid esitada,“ selgitab KIKi projektikoordinaator Aire Arike-Trutin. „Vaatame taotlused läbi laekumise järjekorras kuni 40 tööpäeva jooksul ning kui selgub, et kellelgi on vaja teha täiendusi, on selleks aega 20 tööpäeva,“ lisab ta.