Ministeerium: koroonaäpi loomisega ei tohi kiirustada

Riik on koostöös 11 Eesti ettevõttega loomas niinimetatud koroonaäppi, mis aitab inimesel võimalikult kiiresti välja selgitada, kas ta on endale teadmata olnud lähikontaktis koroonaviirusesse nakatunuga. Äppi kasutades saavad inimesed panustada sellesse, et Eestis nakkuste arv väheneks ja elu ei oleks järgmise haigestumislaine ajal niivõrd häiritud, märkis sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Priit Tohver.

Tema sõnul on koroonaviiruse eripära see, et see levib ka siis, kui inimene ei tunne end haigena. 44 protsenti nakatumistest võib aset leida mõni päev enne sümptomite teket. Seetõttu on viiruse leviku tõkestamiseks lähikontaktsete tuvastamine ja teavitamine kriitiline. "Teisisõnu soovime teavitada võimalikust nakkusohust inimesi, kes võivad olla nakatunud, aga neil veel sümptomeid ei ole – kui nad jäävad õigeaegselt koju ja jälgivad oma tervist, on viirus(t)el raske edasi levida," rääkis Tohver.