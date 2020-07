Maanteeameti manitseb piirkiirust oluliseks pidama

Statistika näitab, et kiiruseületajate arv ja liiklusõnnetuste hulk on omavahel seotud. Õnnetuste tappev jõud tuleneb just sõidukiirusest, seega on iga sõidukijuhi kohustus mitte ainult kiiruspiirangutest kinni pidada, vaid valida ka liiklusoludest lähtuvalt sobilik sõidukiirus.

Kiiruse ületamise ohtlikkuse mõistmiseks on vaja aru saada, mil moel see ohtlik on. On teada, et kiiruse kasvades pikeneb peatumisteekond. Kuid vähem teatakse, et oluliselt aheneb ka juhi vaateväli, mistõttu võib liikluses oluline info jääda märkamata. Samuti väheneb võimalus, et juht jõuab ootamatule ohule õigeaegselt reageerida.