Nii Paides kui Türi järves mõõdeti keskpäeval veetemperatuuriks 20 kraadi. Olgu öeldud, et õhusooja oli samal ajal 17 kraadi.

Selliselt, et õhutemperatuur on veetemperatuurist madalam, on hetkel ka paljudes teistes Eesti randades. 20 kraadise veega kuuluvad Järvamaa järvad hetkel Eesti soojamate järvede sekka. Vaid Kubijal oli G4S poolt valvatavatest randadest keskpäeval veetemperatuur 21 kraadi.