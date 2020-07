Ambla Maarja kiriku kellatoal on puudunud ligi poole sajandi vältel sademete kaitseks luugid ning aastakümnete vältel on see kahjustanud ka torni sisemust ja vahelagesid. Internetist saab teada, et 2015. aastal kellade seisu inspekteerimas käinud muinsuskaitsjate hinnangul on kellade pealispind tugevasti linnu väljaheidetega reostatud. Nii see tõesti on, sest puuduvate torniluukide tõttu pääsevad tiivulised üsna vabalt kelladele jalgu ja tiibu puhkama ning end hästi tundma. Luukide aset täitev traatvõre neid vahepeatusest eriti eemale ei hoia. Nüüd on asjad muutumas.