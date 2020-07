Elektrilevi: Järvamaa sai tormis kõvasti kannatada

Ligi 80 protsenti klientidest said voolu tagasi 24 tunni jooksul. „Suurema kliendiarvuga tööd saavad tänase hilisõhtuga lõpetatud. Mõned väiksema kliendiarvuga, kuid suurt ehitustööde mahtu nõudvad juhtumid jäävad veel lahendamisele, aga üritame nendegi puhul võimalikult kiirelt elektrivarustuse taastada,“ kinnitas Elektrilevi juhatuse liige Andres Tõnissaar teisipäeva õhtul.

Paneme kõigile südame - kui hakkate nädalavahetuseks maakodudesse sõitma, võiks teil olla eelnev veendumus, et suvemajas on ikka vool olemas. „Hajaasustusega piirkondades võib juhtuda olukord, kus liin on katki, aga kuna kohapeal alalisi tarbijaid pole, siis pole ka infot rikkest. Kui võimalik, paluge lähematel naabritel olukorda kontrollida ja rikke avastamise puhul andke sellest kindlasti teada Elektrilevile,“ tegi Tõnissaar üleskutse.