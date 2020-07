Eriolukord pani eestlased rohkem viipemakset kasutama

Kaardimaksete käibes kasvas viipemaksete osakaal 21%ni (aasta varem 10%). See näitaja on pidevalt tõusnud, eriolukord hüppelist kasvu kaasa ei toonud.

Kõikidest Eesti pankade väljaantud pangakaartidest on 86% viipemakse võimekusega, samas ligi veerand viipekaartide omanikest on viipefunktsiooni deaktiveerinud. Makseterminalidest on 87% selliseid, kus saab viipemakset teha. Viipemakse limiit 50 eurot kehtib edasi ka pärast eriolukorra lõppu.