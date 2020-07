Suvi naaseb puhkepausilt: nädalavahetusel võib rannariided välja otsida

Neljapäeval (16.07) püsib Eesti kohal kõrgrõhuvöönd. Ilm on sajuta. Vaid piki Venemaa lääneosa põhja poole liikuv madalrõhkkonna pilved ulatuvad päeval Eesti kohale, kuid vihma need ei anna. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul kohati 15, päeval 19..23°C.