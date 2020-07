Verekeskuse suvetuur jõuab juuli lõpus Paidesse

Vereloovutusele on oodatud kõik doonorid, kelle südamesoov on aidata päästa elusid.

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep selgitab, et tänavune aasta on ka verekeskusele koroonast tingituna tavapärasest keerulisemaks kujunenud, mistõttu on oluline iga doonori panus. „Verekeskusele on suvi alati tavapärasest suurem väljakutse, sest just siis esineb rohkem traumasid, mil patsiendid vereülekannet vajavad,“ ütles Lellep, lisades, et iga doonori panus võib osutuda elupäästvaks.