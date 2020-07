Kiriku uks naudib raviprotsessi

Juba mõnda aega on Koeru kiriku peasissekäigu ees ukse asemel ajutine OSB-plaatidest avatäide. Vana ja väärikas peaportaal tõsteti paar kuud tagasi hingedelt maha, et see Pärnumaal asuvasse OÜ Puidupoisid töökotta restaureerimisele toimetada. OÜ Puidupoisid meister Joel Roos ütles siis naljatamisi, et uks viiakse sanatooriumiravile.