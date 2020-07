Lastega matkale läinud spordimees jäi öösel ilma hinnalisest jalgrattast

Udam kirjutas Facebookis, et jäämäe nähtav osa on see, et tema pere jäi ilma väga heast jalgrattast. Raskem kui materiaalse röövimisega, on tema sõnul leppida vaimse lõuahaagiga mis tuli justkui tühjast kohast.

Udam kirjeldas postituses, et läks kümneaastase poja ja tema kolme sõbraga jalgrattamatkale. Ööbimiseks peatuti keset Põhja-Kõrvemaa imelist loodust Venemäe telkimiskohas (Järvamaalt alla 20 km kaugusel).

Ööbimispaigas liitusid seltskonnaga ka kodust tulnud automatkajad. Kuna rahvast ja sagimist oli palju, saadi telgid püsti alles üsna pimedas.

Enne telkiminekut mõtles Udam, kuhu panna ööseks rattad, kuid tegudeni ta enda sõnul ei jõudnud. Ka rataluku oli mees koju unustanud. Nii jäid jalgrattad ööseks lahtiselt auto kõrvale, toetuma vastu lasipuud.

"Pime ju ka, kes neid näeb. Panin enda omale märja käterätiku peale, kallis ratas! Väike seljakott tööriistadega rataste parandamiseks jäi ka ratta kõrvale," kirjeldas Udam.

Öösel kuulis Udam läbi une paar korda mootorsõidukit möödumas. Hääle järgi oli tegu ATV-ga ning mees mõtles, et võibolla on RMK tulnud telkimiskoha juurde lõkkepuid juurde tooma. Hommikul telgist välja astudes polnud Udami rätikust, seljakotist ega rattast enam jälgegi.

"Viimati juhtus minuga midagi nii jälki 90-ndatel. Siis küll tuimestavalt tihti," täheldas ta Facebookis. "Viimased paarkümmend aastat olen ise pingutanud, näinud teisi pingutamas ja muutumas ja arvasin juba, et meie lähimaailm on natukenegi parem koht kui alguses. Laiskusest jätsin sööda välja."

Valmis vargale andeks andma

Järva Teatajale ütles Udam, et tema jalgratas oli väärt umbes 1000 eurot. Ta tõdes, et rahalisest kahjust suurema pettumuse valmistas rööv kui selline. Udam selgitas, et on metsa ja matkajaid seni usaldusväärseks pidanud.

Ta tõi välja, et on osalenud ka XDream seiklusspordi sarjas, kus tuleb tihti ette seda, et võistlejatel tuleb ratas mõneks ajaks tee äärde jätta ja kuskil jooksuga ära käia. Udam märkis, et need võistlusrattad on veel rohkem väärt. "Kui need ära varastataks, oleks päris karm," tõdes ta. Samas nentis ta, et ei taha hakata nüüd iga ATV juhti kahtlustama ega ikka ratta pärast paaniliselt kartma.

10–20 aastat tagasi oli rataste varastamine Udami mäletamist mööda tavapärane nähtus. Küll aga uskus ta, et need ajad on nüüdseks möödas. Seda enam, et varastatud ratta eest ei tohiks väga kõrget hinda saada.

Udam on juhtunust teavitanud ka politseid. Praegu pole suudetud varast või vargaid veel kinni nabida. Udam arvab, et rattavargaid oli vähemalt kaks, sest üksi on ATV-ga ratast keeruline transportida.