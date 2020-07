Noored kogusid kahe nädalaga kultuurisuve edendamiseks muljetavaldava summa raha

Projekti eestvedaja Sten Perilluse sõnul on eelarve kokku kogumine läinud soovitud suunas: “Oma õla on projektile alla pannud nii õpetajad, kogukonna liidrid, kohalikud poliitikud ja veel mitmete elualade esindajad.”

Äsja Quorumi meeskonnaga liitunud Andre Tuul sõnas: “Projekti on võimalik toetada hooandja keskkonnas 27. juulini ja meil on juba 81 protsenti eelarvest koos. Eesmärk on kokku koguda 2000 eurot ja usume, et see on täiesti reaalne eesmärk.”