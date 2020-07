COVID-19 varajaseks leidmiseks hakatakse reovett analüüsima

„Peame suutma märgata võimalikult vara, kui COVID-19 on tagasi tulemas,“ ütles Reps. „Mida varem ja täpsemini me haigusele jälile saame, seda väiksem on kahju. Eesti teadlased panustavad sellesse mitmel moel, näiteks rahvastikupõhine testimine professor Ruth Kalda eestvedamisel ning nüüd kavandatav reovee uuring. Muu maailma kogemus näitab, et see on tõenduspõhine ja ka meie teadlased on seda varem kasutanud. Oleme teadlastele tänulikud ja loodame saada eelhoiatuse süsteemist võimalikult palju kasu.“