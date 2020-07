Paide suvevolletajad said kiita

Kui esimesel etapil käis üle Eesti mängimas 380 meest ja 264 naist ehk kokku 644 inimest, siis viie etapi järel on osalenud 1057 inimest. Meeste arvestust juhivad Tarmo Tobreluts, Lauri Loorits ja Riivo Rüütel, kes kõik on kogunud 64 punkti. Naistest on enim punkte (64) saavutanud Gertrud Alatare, Ana Laura Kaasik ja Maria Allik.