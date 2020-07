Elektrilevi poolaasta investeeringud: sajad kilomeetrid liine ja tuhanded mastid

Elektrivõrgu investeeringute eesmärk on üks ja ainus – muuta üle Eesti laiuv võrk meie klientidele üha töökindlamaks. „Kui tormituulega lendavad katused ja juurtega kistakse pinnasest puud, on looduse stiihia küüsis ka elektrivõrk. See on reaalsus, millega peame igakülgselt arvestama, muutes elektrivõrku järjest ilmastikukindlamaks,“ märgib Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. Ta lisab: „Kui viia kohe täna kõik ilmastiku mõjudele avatud õhuliinid 100-protsenti maa alla, tormituulte eest ära, vajaks see täiendavaid investeeringuid suurusjärgus 2 miljardit eurot, mis ei ole reaalne ega ka mõistlik. Paigutame süsteemselt elektrivõrgu korrastamisse iga-aastaselt 80 miljonit eurot, mis tagab mõistliku liikumiskiiruse täielikult ilmastikukindla elektrivõrgu suunas.“