Hooldekeskuses algasid ehitustööd

Hooldekeskus on astumas järjekordset sammu, et saada innovaatiliseks eakate koduks, kus klientidel on mugav ja turvaline ning mis lisaks tavapärasele tegevusele oleks dementsusega inimestele pakutavate erinevate hooldusteenuste arenduskeskus. Keskus tutvustab, testib ja arendab uudseid teenuseid ja tooteid. Eesmärk on kujuneda koolitus- ja arenduskeskuseks, mis oleks praktikabaasiks ja jagaks parimaid praktikaid ja infot sama valdkonna ettevõtetele, omavalitsustele ja valdkonnaga seotud osapooltele.