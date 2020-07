Vallimäel avati Paide linna ja kindluse ajalugu tutvustav näitus

Mülts selgitas, et kui ajakeskuses on võimalik saada humoorikas ülevaade Eestimaa ajaloost, siis Paide torni ja kindluse enda ajalugu on seni tagaplaanile jäänud. On küll olnud infotahvlid kindluse säilinud osade juures, kuid kogu kindluse kohta käivat ülevaadet pole varem tehtud. Kõige huvitavam ongi Mültsi hinnangul uue väljapaneku juures see, et esimest korda on inimestel võimalik näha, missugune oli kindlus oma tipphetkel.