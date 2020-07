Koduköögis saab sool maitset juurde

17. sajandil kirjutas Christian Kelch oma «Liivimaa kroonikas», et eestlaste toidud on maitsetud ja soolased. See annab märku, et soolatopsil oli siinsete elanike toidulaual kindel koht. Suhkur seevastu oli tõeline haruldus ja seda said endale lubada vaid vähesed. Nii näiteks on säilinud sellest ajast üks retsept, kus soovitatakse küpsetatud forellid üle puistata ingveri ja suhkruga, sest nii kallis asi ülendavat iga rooga. Tänapäeval võtab kaupluses kõiksuguste maitseainete riiuli ees avanev pilt silme eest kirjuks – vali, millist eksootilist maitseainet iganes ihkad. Sõrandus elav Katrin Andre leidis aga, et poes müüdavad maitsesoolad on hoolimata uhketest nimedest liialt maitsetud ning otsustas kodusel teel neid ise valmistama hakata.