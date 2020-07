Imesid juhtub: hinnaline ratas jõudis taas omanikuni

Helises telefon. Viisakas meeshääl teatas et on leidnud ühe minu asja. Hm, kas mingi mahavistatud asi minu varastatud seljakotist, mõtlesein. Aga ei! Võsast leiti JALGRATAS ja facebookist kohe ka minu kuulutus. Aitäh, Oleg Sadyrev, tantsija. Sa oled kangelane ja Aasta Tegija!," jagab ta oma emotsioone. Lisaks teatab, et vargal või varastel ei tasu end liiga kindlalt tunda, sest politsei jätkab nende otsimist.