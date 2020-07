Paidest koduteele asunud vanaproua jäi kaduma

Laupäeva õhtul teatati politseile, et Türi vallas jäi kella 12 ja 13 vahel kadunuks 72aastane Aira, kes sõitis hommikul jalgrattaga oma Poaka külas asuvast kodust Paidesse. Naine jäi kadunuks tagasiteel Kirna lähistel. Terviseseisundi tõttu ei pruugi Aira ajas ja ruumis orienteeruda ja võib ilma kõrvalise abita hätta sattuda.

Aira on kõhna kehaehitusega ning tal on lühikesed hallid juuksed. Seljas on tal pruuni ja musta kirju triibuline t-särk ning jalas tumesinised teksad ja hallid tossud. Kaelas võib naisel rippuda kotike. Naine liigub musta- ja kollasekirju sportliku jalgrattaga.