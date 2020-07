Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson ütles ERR-ile, et riigil peab olema üks sõltumatu reisiplaneerija, kus oleks väga palju infot sõitjal olemas.

"Kus oleks olemas reaalajainfo, kus oleks olemas rattalaenutuse parklad," rääkis Williamson. "Vana peatus.ee ei võimaldanud kuvada rattaparklaid, reaalaega, ei võimaldanud kuvada erijuhtumeid, kui buss on kuskil katki, liin ei välju, rong ei välju. Uus reisiplaneerija, kui see lõpuks valmis saab sõitjate tähelepanekute abiga, siis on ta väga hea asi."