Adjöö, suvesoe: ilm pöörab vihmale

Esmaspäeval kõrgrõhuala Baltimaade kohal laguneb ja pärastlõunal hoovihmavõimalus suureneb, võimalik ka äike. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 22..27°C.

Ilm esmaspäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Teisipäeval liigub Skandinaavia kohalt madalrõhkkond Soome suunas ja selle lohk koos niiskema ja jahedama õhumassiga liigub üle Eesti. Öösel jõuab vihmasadu Hiiu- ja Saaremaale, päeval liigub sajuvöönd koos vihma ja äikestega üle maa Venemaa suunas. Edela- ja läänetuul tugevneb, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12..18, päeval 17..20, Ida-Eestis jõuab tõusta veel enne sadu 24°C-ni.

Ilm teisipäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kolmapäeval areneb Skandinaaviast üle Soome Venemaale ulatuv madalrõhuvöönd, mille lõunaserv katab Baltimaad. Öösel sajab kohati, päeval laialdaselt hoovihma, on äikest. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning on tugev. Õhutemperatuur on öösel 9..15, päeval 16..20°C.

Ilm kolmapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Neljapäeval koondub madalrõhkkonna kese Soome kohale ja meil selle lõunaservas on ilm tuuline ja vihmahoogudega. Lääne- ja loodetuul on tugev. Õhutemperatuur on öösel 8..11, rannikul kohati 14, päeval 15..18°C.