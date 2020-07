Valgekivi ärikeskuse esimene hoone valmib tuleva aasta jaanuaris

Aare Parts, kinnisvaraga tegeleva tellijafirma Valgekivi OÜ juhatuse liige ütleb, et tehnokülasid on igal pool Eestis, aga Paides ei ole midagi taolist tehtud. “Siin ei ole uusi äri-, lao- ja teeninduspindasid viimasel ajal ehitatud ja ettevõtted on vanades ruumides. Oleme varem toimetanud Pärnus, tahame näidata elu võimalikkust väljaspool Tallinna ja see tuleb meil hästi välja. Järvamaa inimesed saavad peagi teha tööd ja vajalikke kaupu-teenuseid soetada värsketel pindadel tänapäevastes tingimustes,” räägib Parts.