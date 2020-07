Valgehobusemäe krossirajal peeti kontserti

Kertsmik rääkis, et eelmisel suvel peeti Valgehobusemäel esimest korda hobufestivali ja kui see läbi sai, tekkis peatselt krossirajal kontserdi korraldamise idee. Ta selgitas, et kuna krossirajal on pärast kaks aastat väldanud töid muru ilusti taastunud ja ka vaade on sealt kena, on see muusikalise elamuse pakkumiseks sobiv koht.