Talude päeval avastati Eestit ja vallutati taluõued

Avatud talude päev on juba mitmel suvel viinud huvilised mööda südasuvist Eestimaad uudistama talumajapidamisi ning maaettevõtteid. Teisiti polnud see ka tänavu, kuigi veel mitte kuskile kadunud koroonaviiruse hirmus mitmed varasemast tuntud talud oma õuele külalisi ei kutsunud ning need, kes uksed avasid, pidid tagama kätepesuvõimaluse ning jälgima, et inimesi ülemäära palju kokku ei koonduks. Tervis eelkõige!