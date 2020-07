Annetajad on spordihoone heaks rahakotti kõvasti kergendanud

Türi põhikooli juurde rajatava spordihoone ehitus on jõudmas lõpusirgele. Hoone seinal leiab enne lindilõikamist loodetavasti koha ka mõne suurtoetaja logo.

19. juuli seisuga on peatselt avatava Türi apordihoone toetuseks annetustega kogunenud 12 323 eurot. Pea kõik allpool loetletud on annetanud 100 või enam eurot, mis tähendab ka seda, et nende nimed jäädvustatakse spordihoone seinale.