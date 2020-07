Kurikaelad teevad panga nimel petukõnesid

Swedbank hoiatab kliente, et need kõned ei ole Swedbanki poolt tehtud. "Pank ei küsi kunagi oma klientidelt eeltoodud andmeid. Kui saad sellise kõne, siis kindlasti ära jaga oma kaardiandmeid. Kui aga oled need andmed ekslikult petturitele välja andnud, tuleks kindlasti teavitada panka (telefonil 6 310 310) ning oma kaart sulgeda," edastab Swedbank.