Avatud talude nädalavahetusel tehti külastusrekord

„Avatud talude päevast on kujunenud suvine tippsündmus, mis toob maaettevõtteid ja talusid külastama tuhanded lastega pered – piltlikult öeldes maaõhk teeb vabaks,“ lausus maaeluminister Arvo Aller. „Nädalavahetus kinnitas COVID-perioodiga kaasnenud kasvavat huvi maaelu vastu ja seda, et Eestis toodetud toitu ja kaupa hinnatakse kõrgelt. Avatud talude päevast on kujunenud positiivse maaelu maine suurim kujundaja.“