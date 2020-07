Tallinna-Tartu maanteel alustati Võõbu viadukti ehitusega

Ehitataval lõigul on kehtestatud kiiruspiirang. Tööd kestavad 20. augustini.

Võõbu–Mäo lõik on viimane Kose–Mäo neljarajalisest maanteest, mis peaks valmima 2022. aasta lõpuks.

Võõbu–Mäo lõik asub Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kilomeetritel 64,2–80,2 (olemasoleva Tartu maantee km 67,5–85,5). Tegemist on siseriiklikult tähtsa maanteega, mis ühendab üheksat maakonda pealinna ja Luhamaa piiripunktiga.

Võõbu–Mäo vaheline teekond lüheneb uue teega ligi kaks kilomeetrit. Uue trassi esmaülesanne on teenindada läbivat liiklust. Liiklusohutuse suurendamiseks on ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega lahendatud eritasandiliselt. Kavandatud on müratõkkevallid ja -seinad ning parkla (Kükita).