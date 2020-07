Tarbjal peetakse nädalavahetusel Järvamaa külade päeva

MTÜ Kodukant Järvamaa, Paide linn, Anna Vaba Aja Maja ja Tarbja Külaselts MTÜ panevad seljad kokku ja hoolimata eriti keerulisest kevadest toimub üritus siiski. Ürituse Facebooki lehel on öeldud, et külade päevale oodatakse kõiki külasid üle Järvamaa, et koos taaskord üks tore päev veeta.