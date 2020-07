Rahvas on rääkinud: Paide muusik on Eesti paremuselt viies bassist

ERRi veebilehel on kirjas, et parimaks bassistiks hääletati Raul Vaigla, kes kogus pea pooled kõigist häältest. Raul Vaigla on kaasa teinud mitmetes erinevates tippkollektiivides, nt Radar (1981–1985), VSP Projekt (1986–1988), Ultima Thule (1987–), rääkimata ühisprojektidest teiste muusikutega. Talle järgnesid Raivo Piirsalu (Metsatöll), Peedu Kass (teinud koostööd Raivo Tafenau, Villu Veski, Meelis Vindi, Lembit Saarsalu, Tõnu Naissoo, Riho Sibula, Tõnis Mägi, Toomas Rulli, Hedvig Hansoni, Mart Soo ja mitmete teistega), Jan-Christopher Soovik (Frankie Animal) ning Madis Aesma (Ans. Andur, Köök, Vaiko Eplik & Eliit jm).