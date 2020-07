Paidest sai mõneks ajaks naiste võrkpallipealinn

Kui näete Paide tänavail kõndimas pikki, sihvakaid ja sportlikke naisi, kel Eesti esindus-dressid seljas, võite kindlad olla, et tegemist pole silmapette, vaid lihast ja luust Eesti parimate naisvõrkpalluritega, kes veedavad Eestimaa südames treenides kaks nädalat ning peavad siin kuus kontrollmängu naaberriikide koondistega.

Eesti naiste võrkpallikoondise asjaajaja ja statistik Mihkel Sagar selgitas, et Paides alustas sel nädalal laagrit 20 Eesti koondisesse kuuluvat võrkpallinaist. «Esimesel treeningunädalal on naiste eeskujul Paides treenimas ka U18 neidude koondis, kus on koos 15 tulevikulootust,» täpsustas ta.