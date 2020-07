LEITUD: Tamsalus kadunuks jäänud meest on märgatud Koeru kandis

Lähedase sõnul läks mees pühapäeva õhtul kella 18 paiku jalgrattaga sõitma, kuid polnud koju naasnud. Mehel ei olnud kaasas telefoni ja dokumente. Kodust väljudes oli tal seljas tumeroheline pluus ja jalas kulunud teksapüksid. Mihhail on umbes 170 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega.

Neljapäeval ütles Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Martin Mikola, et politsei on kontrollinud erinevaid vihjeid ning Mihhaili otsinud Vajangu külast, Rakkest, Tamsalust ja nende piirkondade lähiümbrusest.

"Vihjete kohaselt on Mihhaili nähtud ka Koerus, seega on politsei kontrollinud mehe võimalikke viibimispaiku ka Järvamaal. Otsingutel on meile abiks olnud inimesed Päästeametist ning vabatahtlikud. Lisaks oleme kaasanud PPA lennusalga kopteri ning kasutanud drooni ning ATV-d. Paraku ei ole meest õnnestunud leida," märkis Mikola.