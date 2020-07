Terviseamet ei soovita Rava järves ujuda

Järvedes ujumisel on praegu mere äärde minemise ääres ka see eelis, et lisaks soojale veele ei kimbuta Järvamaa supluspaiku sinivetikad. Mitmetes Põhja-Eesti randades Terviseamet praegu ujuda ei soovita, kuna seal vohab sinivetikas.

Terviseamet on koostanud ka tabeli supluskohtade vee kvaliteedi kohta. Ilmneb, et Järvamaal ei soovitata ujuda Rava paisjärves, kuna viimati, 13. juulil võetud proovide tulemuse järgi on sealne veekvaliteet halb. Täpsemalt on Rava järvevees lubatust rohkem soole enterokokke.