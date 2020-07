Sotsiaalmeedias levib noortele eluohtlik väljakutse

Keegi Disney koomiksitegelase Goofy maskis tundmatu saadab sotsiaalmeedias lastele ja noortele sõbrataotlusi, kasutades pseudonüümi Jonathan Galindo. Kui taotlus on rahuldatud, saab ohver lingi, milles on eluohtlikud ülesanded julguse proovile panemiseks. Ülesannete mittetäitmise korral ähvardab Jube-Goofy noori õudsete tagajärgedega, isegi surmaga. Lastele ja nõrgema psüühikaga noortele võib see vaimselt ning hingeliselt väga rängalt mõjuda.