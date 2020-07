KredEx leevendas kriisimeetmete käendustingimusi

Seni oli erakorraliste käendustega tagatavate laenude suurus üldjuhul piiratud ettevõtte kahekordse palgakuluga (koos sotsiaalmaksuga). Nüüdsest on taotlusmahu hindamise aluseks kas ettevõtte palgakulu või kuni 25% eelmise majandusaasta käibest, kui ettevõtte palgakulu on sellest madalam.

„Oleme tingimusi leevendanud käsikäes muutunud majandusolukorra, KredExi taotlemisstatistika analüüsi ning ettevõtjate ja partnerite põhjendatud ettepanekutega. Nii näiteks on laenukäendustele seatud koguvastutuse piirmäära tõstmise ettepaneku teinud Eesti Pangaliit, Eesti Pank, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Turismisektori ettevõtjate ja ka väikeettevõtjatele suunatud meetmetingimuste leevendamise ettepanekud esitanud Eesti Turismifirmade Liit ja EVEA,“ lausus Aus ning lisas, et KredEx on ettevõtjatega ka edaspidi pidevas dialoogis meetmetingimuste paindlikumaks ja tulemuslikumaks muutmiseks.

Ettevõtjatele suunatud KredExi kriisimeetmete raames on seni laenu- ja käenduslepinguid sõlmitud 208 laenusummas 183 miljonit eurot. Lisaks on KredEx alates eriolukorra algusest sõlminud 142 käendus- ja laenulepingut KredExi tavapäraste teenuste raames, mille tulemusena on ettevõtjad saanud täiendavat finantseerimist summas 58 miljonit eurot. Maksepuhkused on vormistatud 218 juba enne kriisi sõlmitud käenduslepingule. Seega on KredEx kriisi ajal sõlminud kokku 350 uut käendus- ja laenulepingut ning teinud selle aja jooksul ettevõtjatele kättesaadavaks rohkem kui 240 miljonit eurot.