Tiia Järvpõld tutvustab end kui tormilist ja väärtuslikku elu elav naine, vaatamata sellele, et sünnitrauma tõttu on naise toimetulek olnud peapeale keeratud. Tema elu on möödunud ratastoolis ning igapäevaseid toimetusi teeb ta jalgadega: kirjutamisest nõudepesemiseni.