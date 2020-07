Järvamaa töötute arv ei taha langeda

„Töötajate arv jääb nendel tegevusaladel jätkuvalt alla eelmise aasta tasemele, aga vahe on pisut vähenenud. Endiselt ei ole aga töösuhete arvu taastumist näha töötlevas tööstuses,“ lisas Leesment.

Järvamaal on töötute arv tasapisi aga järjepidevalt kasvanud juba 2019. aasta septembrist alates. Märtsis kiirenes see kasv koroonakriisi tõttu veelgi. Viimaste andemete järgi on Järvamaal 1050 töötut.