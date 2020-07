Projekt Õpsid pani paika eksklusiivse plaadiesitluskontserdi toimumisaja

Oma Facebooki lehel annab Projekt Õpsid teada, et üks eksklusiivne plaadiesitlus saab toimuma Järvamaa õpilasmalevate kokkutulekul 25. augustil.

Bändi üks liikmeid, Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants rääkis juuli alguses, et pärast albumi ilmumist tuleb kindlasti ka esitluskontsert. Mõlgutatud on isegi üle-eestilisele tuurile mineku mõtteid. Prants täheldas, et neil on üsna hea meeskond ja häid abilisi ka väljaspool bändi koosseisu.

Prants märkis, et ühest küljest on plaadi välja andmine lihtsalt äge ja sümboolne, teisalt on see ka reklaam sellele, mida bändis kaasategevad Järva-Jaani ja Peetri kooli õpetajad enda koolides taotlevad.