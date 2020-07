Pank selgitab: kuidas tunda ära petturid, kes teesklevad pangatöötajaid?

„Koroonapandeemia tipphetkel kohanesid nii pangad kui ka inimesed tekkinud olukorraga ning üha rohkem hakati pakkuma erinevaid kaugteenuseid. Kahjuks nägime, et samas suunas liikusid ka petturid, kes hakkasid otsima erinevaid võimalusi, kuidas olukorrast kasu saada ja inimestelt raha välja petta,“ ütles Paabut. „Teame näiteks juhtumeid, kus petturid on klientidele helistanud, esitlenud end pangatöötajana ning küsinud panga nimel mitmesuguseid internetipanka pääsemiseks vajalikke andmeid.“

Paabut lisas, et erinevalt silmast silma kohtumisest on telefonivestluse korral isikut palju keerulisem tõendada. „Seetõttu tuleb olla eriti hoolas ning tunda ära viisid, mis annavad mõista, et tegemist ei ole pangatöötajaga, vaid petturiga,“ rõhutas ta.

Juhul kui olete siiski pettuse ohvriks sattunud ning petturitele raha kandnud või teie kontolt on raha kadunud, siis tuleb sellest võimalikult kiiresti teavitada panka. Parimal juhul on võimalik tehing ja edasised maksed peatada. Samuti tuleb panka teavitada, kui olete kaotanud oma pangakaardi või on sattunud see valedesse kätesse. Sellisel juhul tuleb kaart kohe internetipangas blokeerida või helistada selle tegemiseks panka.