Vao kandi rahvas on nördinud: vastne kiigeplats lagastati ära

"Mõned päevad tagasi rõõmustasime, et Vao küla tegusate inimeste eestvedamisel avati kiigeplats. Nüüd aga peab kurvastusega teatama, et noored ka mujalt, kui kodukülast, on platsil ikka korralikult prahti loopinud ja läbustanud," kirjutatakse Koeru kogukonna Facebooki lehel.