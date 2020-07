Koerulased kauplevad kodudes ja kirikuski

Hoovimüügipäeva korraldajad on igal juhul positiivselt meelestatud, olgu ilm milline tahes. Rõõmustamiseks pakub põhjust ka asjaolu, et sel aastal osalevatest kaasalööjatest on vaid üks eelmisel aastal esimest korda peetud hoovimüügipäevast tuttav. «Teised kümme on kõik uued tegijad,» kinnitas ettevõtmise üks eestvedajaid Kirsika Ilmjärv.