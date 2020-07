Endised õpilased jätkavad oma õpetaja jälgedes

Maja ees jagus pildistamist omajagu. Ikka nii, et lillesülemi ja diplomiga lõpetanu keskel, pereliikmed, sõbrad ja tuttavad kõrval seismas. Või siis ühispildid kursusekaaslastega. Ühe pildi peale sättisid end neli noort naist ja see telefoniga üles võetud foto saadeti ka Türi muusikakooli flöödi eriala õpetajale Viia Ivaskile (pildil). Kõik neli – Enelin Väisinen, Kerstin Laanemets, Hanna Taube ja Anni Toompere (endise nimega Ruugla – toim) olid Türi muusikakoolis Ivaski õpilased ning selle foto tegidki nad endisele õpetajale tänutäheks.

«Sellest oli ikka väga palju rõõmu! Mõnes mõttes tuli see mulle üllatusena, sest pidevalt ei jõua ju endiste õpilaste seas järge pidada. Aga kui see pilt koos tänusõnadega tuli, oli väga südantsoojendav näha, et neli minu õpilast koos lõpetasid,» rääkis Ivask.