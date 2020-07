Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist selgitas, et esimese osana pandi üles 1200 piletit ja enamus neist on juba omaniku leidnud.

Tammist ütles, et üle poole pileti soetajatest on Tallinnast ja vaid kümme protsenti Järvamaalt. „Küllap kohalikud elanikud jätavad pileti soetamise viimasele hetkele, kuid soovitan siiski kiirustada, sest üle 2000 inimese ei tohi me vastu võtta,“ sõnas ta. „Kord on tänavu väga karm ja sissepääsude juures on turvamehed, kes ilma piletita kedagi Vallimäele ei luba.“