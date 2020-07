Kooli direktor Rein Oselin nentis, et jutt ühiselamute lammutamisest oli päevakorras juba 2016. aastal, kuid tookord jäi asi raha taha. Nüüd on Riigi Kinnisvara AS (RKAS) haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel töö ette võtnud.