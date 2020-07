Priit Värk ütles, et siinsed omavalitsusjuhid omavahel selles küsimuses plaani ei pidanud. Värk ei salanud, et talle ei meeldi mitmed asjad praeguse valitsuse juures, mille üks osapool on ka tema erakond. „Me räägime palju sellest, mis toimub inimeste magamistoas, kuid tegelikult tuleks praegu keskenduda majanduse teemadele,“ sõnas ta.