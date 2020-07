Sõiduõpetaja tõi välja, et kuna liikleb iga päev peaaegu kõigil Paide tänavatel, on ta just tänavu suvel märganud mitmeid kitsaskohti. Näiteks on talle silma jäänud, et mitmes kohas varjavad puuoksad liiklusmärke, millest mõned on isegi täielikult okste taga peidus. Lisaks on paljud märgid määrdunud ja sama häda on liikluspeeglitega.