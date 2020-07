Uuring: elanikud tajuvad koroonaviiruse kohta leviva väärinfo ohtu

66 protsenti elanikest on seisukohal, et koroonaviiruse kohta levib palju ebatäpset infot ja veelgi rohkem inimesi (69 protsenti) arvab, et väärinfot levitatakse põhjusel, et viirusest teatakse vähe. 44 protsenti elanikest usub, et koroonaviiruse kohta levib palju petlikku ja sihilikult eksitavat infot ning kolmandik arvab, et väärinfot levitatakse tahtlikult eesmärgiga inimesi kahjustada.