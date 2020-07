Pop-up jooga suvetuur alustab uut nädalat alpakadega

Joogatuuri eesmärk on pakkuda huvilistele võimalust tutvuda joogaga ning ühendada jooga maaelu, kultuuri ja spordiga. "Jooga on nii vaimne kui füüsiline praktika, mis on hea vahend keha ja meele tasakaalu loomiseks. Joogaga saab treenida keha tugevaks, luua rahu endasse ning see annab sulle head vahendid, mida kasutada igapäevaelus mõtete korrastamiseks," ütleb pop-up jooga eestvedaja Kristi Kirss. "Tuurile ootame nii inimesi, kes on joogaga juba tuttavad kui ka alustajaid. Tuur on hea võimalus tutvuda jooga mitmekülgsete võimalustega," lisab Kirss.